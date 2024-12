Varese, Scola: "La situazione non è buona perché i risultati non arrivano"

Luis Scola, Amministratore Delegato Openjobmetis Varese: "Ovviamente la situazione non è buona perché la squadra non sta giocando bene ed i risultati non arrivano. Siamo preoccupati, certo, e molto occupati a capire come riuscire a sistemare la situazione, consapevoli che mancano ancora 20 partite e siamo ottimisti sul fatto che le cose possano migliorare per tempo. Siamo consapevoli che Varese sia una piazza dove c’è tantissima passione e questo è bello; accettiamo tutti i punti di vista, tutte le opinioni e tutte le critiche, purché rimangano nel limite del rispetto; limite che questa settimana è stato oltrepassato in netto contrasto con quelli che sono i nostri valori che, umilmente, riteniamo siano gli stessi della maggioranza dei tifosi biancorossi".