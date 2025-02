Varese, Mandole: "Settimana non facile, mi aspetto aggressività"

Le parole di coach Mandole in vista di Openjobmetis Varese-Dolomiti Energia Trentino: «Mi aspetto una partita molto fisica contro una squadra come Trento che sta facendo benissimo e per questo è tra le prime in classifica. Dovremo essere bravi a fermare le loro transizioni offensive e limitare i rimbalzi in attacco e l’1vs1 perché hanno giocatori dotati di fisicità e talento. Se a queste cose ci aggiungiamo la possibilità di prendere buoni tiri in attacco, allora, avremo buone possibilità. Non è stata una settimana facile perché quando vieni da tre brutte sconfitte sai di non essere stato capace di dare tutto quello che potevi. Siamo stati una squadra che non ha rappresentato la società, i tifosi e nemmeno me stesso; mi aspetto una Varese aggressiva che sappia tornare ai livelli di quella che ha vinto tre partite consecutive prima di Pistoia».