Varese, Mandole: "Facile allenarsi dopo una vittoria"

Le parole di coach Mandole in vista di Openjobmetis Varese-Nutribullet Treviso Basket: «È sempre un po’ più facile allenarsi dopo una vittoria perché siamo tutti un po’ più carichi. Ora però dobbiamo concentrarci su Treviso, una squadra che sta attraversando un ottimo momento di forma e che ha uno stile di gioco completamente diverso rispetto alle squadre che abbiamo affrontato nelle ultime uscite. Penso che se non saremo bravi in difesa, così come nelle transizioni offensive, avremo parecchi problemi; se invece riusciremo ad esprimere al meglio il nostro gioco, il nostro stile, e soprattutto la difesa messa in mostra nelle ultime partite, allora avremo qualche possibilità in più di portare a casa la vittoria».