Varese, Mandole: "Dovremo evitare il solito calo nel terzo quarto"

Le parole di coach Mandole in vista di Openjobmetis Varese-Germani Brescia: «Brescia è una squadra fortissima e la classifica lo dimostra dal momento in cui condividono il primo posto in classifica insieme ad altre tre squadre. In campionato sta facendo molto bene grazie a giocatori di grande esperienza che in occasione della sfida di andata, la prima in assoluto della stagione, ci hanno fatto molto male. Per riuscire ad avere la meglio, dovremo giocare la nostra pallacanestro evitando il “solito” calo nel terzo quarto di partita. Nella gara di andata la Germani ci aveva fatto male in post-basso con Bilan ed il rimbalzo offensivo; nel terzo quarto avevamo giocato male in attacco subendo troppi canestri in contropiede. Saranno queste le cose su cui dovremo prestare maggior attenzione nel corso della sfida di domani»