Al termine della pesante sconfitta sul campo di Cremona, il coach di Varese Herman Mandole ha così risposto a chi gli chiedeva se avesse preso in considerazione l'ipotesi delle dimissioni: "Se ci ho pensato? No, non sono uno che prende decisioni a caldo. Se devo prendere questa decisione ci penserò in settimana dopo aver parlato con Scola e Bulgheroni. Io mi sento con la forza di continuare, penso che la squadra possa fare meglio ma vedremo questa settimana".