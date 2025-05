Varese, Kastritis sulla prossima stagione: "Speriamo di ripartire dallo zoccolo di italiani"

Intervistato da Giuseppe Sciascia su La Prealpina, coach Ioannis Kastritis ha spiegato la sua filosofia di pallacanestro: “Non c'è nulla di innovativo: il basket è uno sport di squadra e la parola "noi" è la più importante, per i cinque che sono in campo e per i sette in panchina che devono stare emotivamente connessi con gli altri. Ma "noi" comprende anche lo staff tecnico, la società e i tifosi: un'unica grande famiglia allineata. Collaborare e lottare tutti insieme per raggiungere un traguardo condiviso aumenta la possibilità di ottenerlo ed è l'unico modo che rende orgogliosi dopo averlo centrato. La connessione fra tutte le parti del club, in particolare la spinta dei tifosi, è stata fondamentale per superare momenti critici e continuare a lavorare con grande entusiasmo".