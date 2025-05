Milano, LeDay: "Dovremo giocare con aggressività"

ZACH LEDAY – “La Virtus è una squadra forte nel gioco in post basso con Shengelia, Zizic, Clyburn e lo stesso Hackett e usa questa abilità per muovere la palla e creare buoni tiri da fuori per gli esterni, a cominciare da Belinelli ma non solo. Sono una squadra fisica contro cui dovremo giocare con aggressività, cercare di mettere le mani su ogni pallone, aiutarci a vicenda come squadra e vivere la serie momento dopo momento. Purtroppo, non avremo Nebo ma la combinazione con me e Mirotic ha sempre funzionato grazie al nostro livello di reciproca fiducia”.