Trapani, Repesa: "Brescia ha meritato di vincere"

Coach Jasmin Repesa commenta la sconfitta della Trapani Shark: "Complimenti a Brescia per la vittoria meritata. Potevamo vincere, ma onestamente non sarebbe stato corretto. Sono stati più consistenti, intelligenti e bravi e hanno vinto la partita. Questa è la prima partita, speriamo di non ripetere gli stessi errori. Prima di tutto un primo tempo da oltre 50 punti con nove triple. Anche nell'ultima a metà campo, nessuno ha provato a contestare il tiro. La partita è andata nella direzione sbagliata. Abbiamo provato, provato, ma so molto bene dove abbiamo sbagliato, analizzeremo e ci prepareremo al meglio per la G2 tra 48 ore. Ma vorrei sottolineare una cosa che ho detto prima della partita: nel triangolo Ivanovic-Della Valle-Bilan, hanno più partite di playoff di tutta la nostra squadra insieme. Si è visto stasera per lucidità. E poi hanno grande fisicità e atletismo, e ognuno uscito dalla panchina ha contribuito tanto, prima di tutto con fisicità. Noi non abbiamo risposto con il livello di fisicità che ci vuole".