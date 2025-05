Reggio Emilia, Faried: "Tornare qui l'anno prossimo? Niente promesse"

Rilasciando delle dichiarazioni a Francesco Pioppi su “Il Resto del Carlino – Reggio Emilia”, Kenneth Faried ha parlato di un suo possibile futuro in biancorosso: “Tornare alla Unahotels l'anno prossimo? Reggio è sicuramente in cima alla lista del mio cuore, ma non voglio e non posso fare promesse, perché davvero non so cosa accadrà in estate. E onestamente: nessuno di noi sa cosa possa succedere da qui ad un mese. Adesso partirò subito per Porto Rico dove giocherò per Santurce e sono contento di tornare lì dove sono stato bene. Ad agosto vedremo quali opzioni ci saranno”.