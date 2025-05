Nba: Williamson denunciato per aggressione sessuale

La stella dei New Orleans Pelicans, Zion Williamson, è stato accusato di aggressione sessuale, secondo un rapporto del tribunale di Los Angeles. Una donna, Jane Doe, ha presentato una denuncia presso un tribunale civile di Los Angeles, in cui sostiene di essere stata sessualmente abusata due volte in un appartamento a Beverly Hills, nel 2020 e chiede un risarcimento danni. La donna, inoltre, ha aggiunto che oltre a queste aggressioni sessuali, il giocatore avrebbe "continuato ad abusare di lei, violentarla, aggredirla e picchiarla, in California e in altri stati, fino alla fine della loro relazione nel 2023". Secondo le informazioni fornite dalla giurisdizione di Los Angeles, Williamson e Jane Doe avrebbero avuto una relazione tra il 2018 e il 2023. Gli avvocati di Williamson, in un comunicato, affermano che queste accuse sono "categoricamente false" sottolineando che il team legale del giocatore presenterà un reclamo per diffamazione.