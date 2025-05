Varese, Kastritis: "Volevamo vincere per il nostro fantastico pubblico"

Il coach di Varese ringrazia i giocatori per la prestazione con Trieste, che permette di salutare Masnago con una vittoria. "Stasera onestamente vorrei congratularmi con i giocatori per essersi applicati al meglio questa settimana in palestra dopo la brutta sconfitta di Bologna. Volevamo vincere per il nostro pubblico nell'ultima partita casalinga della stagione e per me e per tutta l'organizzazione era estremamente importante, soprattutto per rispettare il lavoro, i tifosi ed il gioco anche se, formalmente, non siamo più in corsa per un obiettivo di classifica. Tutti hanno dato il proprio contributo alla partita, sia chi ha giocato di più sia chi ha giocato di meno. Avevamo di fronte una squadra con tanto talento che lottava per conquistare il sesto posto in classifica, ma siamo stati bravi in campo a fermarli e a controllarli per tutta la partita. I nostri tifosi sono stati fantastici anche questa sera; siamo contenti di essere riusciti a portare a casa una vittoria anche per loro. Durante la stagione abbiamo avuto dei momenti bui, ma ci sono stati sempre vicino. Siamo ancora più contenti di essere riusciti a portare a casa questa vittoria".