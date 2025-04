Varese, Kastritis: "Vogliamo vincere davanti ai nostri tifosi"

Le parole di coach Kastritis in vista di Openjobmetis Varese-Banco di Sardegna Sassari: "La vittoria contro Napoli di sabato scorso non ha cambiato il nostro approccio ed il nostro impegno in allenamento che, anzi, è sempre stato il medesimo a prescindere dal risultato, anche negativo. Sappiamo che a prescindere da quello che accade in partita, è nostro dovere voltare pagina in fretta e buttarci subito sul prossimo impegno. Non aspetterò l'esito della gara contro Sassari per dire e confermare che questa settimana i nostri ragazzi sono stati davvero molto seri e concentrati durante gli allenamenti che abbiamo svolto; hanno lavorato davvero bene e credo che domani saremo competitivi contro una grande avversaria come la Dinamo, reduce da cinque vittorie consecutive. Dovremo disputare una partita di alto livello in entrambe le fasi del gioco per riuscire ad ottenere un buon risultato. Sassari è una squadra forte, sicuramente la più in forma di tutto il campionato; gioca in maniera dura, aggressiva, ed ama rubare palla subito per correre in campo aperto. I loro giocatori hanno qualità e sanno tirare molto bene. Dal canto nostro dovremo fare molta attenzione nella gestione della palla, limitando le palle perse. Conosciamo i loro punti di forza e di debolezza; come mi piace dire ogni volta prima di ogni partita, per noi la cosa più importante è voler vincere ed essere pronti a dimostrarlo, soprattutto in casa davanti ai nostri tifosi".