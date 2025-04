Varese, Kastritis: "La Virtus ci ha dominato in ogni aspetto"

Il coach della Openjobmetis riconosce la superiorità della Virtus e analizza la sconfitta. "Non credo che oggi ci siano tante parole da dire almeno per quel che riguarda il basket giocato. La Virtus ci ha dominato in ogni aspetto del gioco dalla metà del secondo quarto in avanti. Hanno rispettato il gioco non dandoci nulla di facile e togliendoci quello che potevano. Mi congratulo con loro per questo. Parlando di noi, sicuramente abbiamo avuto un buon momento nel primo quarto dove abbiamo provato a competere; in generale sono orgoglioso di quello che i miei ragazzi hanno fatto negli ultimi due mesi e mezzo e sono sicuro che torneremo a lavorare la prossima settimana per competere al meglio contro Trieste davanti ai nostri tifosi".