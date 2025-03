Varese, Kastritis: "I ragazzi devono essere orgogliosi della loro prova"

"Quando sono arrivato - ha commentato coach Kastritis nel postpartita - non mi sarei mai aspettato che i ragazzi capissero immediatamente la mia filosofia di gioco, e non lo dico perché li sottovaluto, ma perché è molto difficile applicarsi immediatamente. Devono essere orgogliosi della partita che abbiamo fatto e della metodologia di lavoro che stiamo portando avanti. È stato un secondo tempo in cui la squadra ha lottato fino alla fine, e siamo veramente orgogliosi di quanto fatto. Dobbiamo continuare a lavorare, se lo facciamo con questa mentalità porteremo a casa ottimi risultati".