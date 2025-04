Varese, Kastritis: "Contro Cremona dovremo essere pronti a un'altra battaglia"

Le parole di coach Kastritis in vista di Openjobmetis Varese-Vanoli Basket Cremona: «Non posso dire che questa settimana sia stata diversa dalle precedenti e questo, a dir la verità, è apprezzabile. Ovviamente la vittoria contro Scafati ci ha dato maggior fiducia, ma parlando di impegno e concentrazione tutto è stato come sempre da quando sono a Varese. Tutti noi sappiamo che il successo di domenica scorsa è stato solo un passo in avanti; ora ogni partita è come se fosse un singolo quarto di una partita ancora più grande che è l’intero campionato. Domani avremo un altro allenamento ed è molto importante essere mentalmente al livello che ci serve ed essere pronti ad un’altra battaglia. Cremona è una squadra con molto talento, soprattutto nel reparto delle guardie; ieri hanno annunciato un nuovo giocatore e inoltre hanno una serie di giocatori che fanno da collante e che conoscono il loro ruolo che possono essere molto pericolosi. Il nostro livello di concentrazione dovrà essere molto alto; dovremo fare la nostra miglior partita, in particolare nella metà campo difensiva. Abbiamo guardie che, se glielo permettiamo, possono segnare tanti punti ed è nostro obiettivo impedirglielo».