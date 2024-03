Varese, che cuore: Bahcesehir ko. La finale si decide in Turchia

FIBA EUROPE CUP

Nell'andata della semifinale contro i turchi grande prova dell'Itelyum trascinata da Besson e Moretti: i liberi di Mannion regalano vittoria (81-80) e fiducia per il ritorno a Istanbul di mercoledì. Chemnitz ipoteca la finale: +25 sul campo del Bilbao

© IPA La squadra turca, che conta appena 2 sconfitte nel torneo, parte forte e fa valere il grande impatto sul match di Bouteille che guida i suoi al primo parziale di 26-19 dopo i primi 10'. Varese però non molla, nemmeno quando il Bahcesehir prova a scappare sul 25-36: Moretti e Besson infiammano Masnago che applaude l'Itelyum che va all'intervallo lungo avanti di 3 grazie alla tripla di Mannion.

Dopo la pausa la squadra di Radonjic appare più in gas e ritorna avanti: a fine terzo quarto ci sono 4 punti tra le due squadre, con Varese costretta a rincorrere. Nell'ultimo quarto la squadra di coach Bialaszewski gioca col cuore: sono sempre Besson e Moretti a indirizzare la partita ora a favore dei biancorossi. I due liberi realizzati da Mannion nel finale certificano la vittoria di misura da difendere tra sette giorni a Istanbul per staccare il pass per la finale.

ITELYUM VARESE-BAHCESEHIR 81-80

ITELYUM VARESE: Besson 16, Mannion 15, Moretti 17, Brown- 8, Spencer 10, McDermott 7, Ulaneo 5, Woldetensae 3, Virginio ne, Zhao ne. Coach: Bialaszewski

BAHCESEHIR: Bouteille 23, Cavanaugh 15, Kell 9, Scrubb 2, Yilmaz 2, Arna, Baygul 9, Boutsiele 10, Candan 7, Taylor 3, Guven ne, Ozmizrak ne. Coach: Radonjic