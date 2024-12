Varese: arriva Desonta Bradford da Piacenza

Pallacanestro Varese è felice di annunciare l’ingaggio di Desonta Bradford, guardia mancina classe ’96 che vestirà la canotta della Openjobmetis. Bradford è un giocatore di grande energia che ama giocare in campo aperto ed attaccare il ferro; le sue caratteristiche fisiche (193 centimetri per 90 chili) lo portano inoltre ad essere anche un efficace difensore. Per lui si tratta della seconda esperienza in LBA dopo l’anno trascorso a Trento nella stagione 2021-22; all’inizio di quest’anno ha giocato in Serie A2 con la maglia di Piacenza.