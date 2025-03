Varere, Kastritis: "Non è il momento di essere frustrati, dobbiamo continuare a spingere"

Dopo il ko con Reggio Emilia il coach della Openjobmetis ha parlato del momento della situazione della squadra. "Per prima cosa mi congratulo con Reggio Emilia per la vittoria e per la prestazione sui due lati del campo. In attacco abbiamo avuto diversi problemi in attacco, sbagliato diversi tiri aperti ma anche preso diverse scelte sbagliate. Ringrazio i tifosi per il supporto, so quanto vogliono la vittoria, ognuno di noi all’interno della società lo vuole. Non è il momento di essere frustrati, abbiamo giocato due gare molto bene, questa sera invece non è andata come volevamo. Dobbiamo continuare a spingere, sappiamo che una vittoria può darci maggiore consapevolezza".