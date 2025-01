Napoli, Valli: "Si è vista l'anima della squadra"

Seconda vittoria stagionale per Napolibasket, ancora in casa, contro Tortona (92-83). Così coach Giorgio Valli in conferenza stampa, al termine dei 40' del PalaBarbuto: "Sono contento per la vittoria ottenuta contro una grande squadra, ma bisogna mantenere tanta umiltà. Sono felice per come è maturata la vittoria, finalmente partendo dalla difesa e tenendo sempre ritmi bassi congeniali a noi. Non ci siamo riusciti per tutti e 40 i minuti, ma da qui partiamo per farlo. L'anima di questa squadra oggi si è vista e da qui dobbiamo partire, i ragazzi devono capire l'importanza non tanto della vittoria ma di come è maturata. Solo così abbiamo una speranza di salvarci. In un momento così difficile la società ci è stata sempre tanto vicino, ci ha trasmesso una solidità che abbiamo cercato di tramutare in campo".