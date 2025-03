Napoli, Valli: "Zubcic e Pullen? Sognavano il ritorno"

All'interno di una lunga intervista al Corriere dello Sport, coach Giorgio Valli ha analizzato il momento della sua Napolibasket, a partire dall'ultima affermazione prestigiosa: "La vittoria sulla Virtus Bologna è una bella scarica di energia. Ma la classifica è chiara. Non possiamo distrarci. A questo livello serve coordinare al meglio la mente con il resto del corpo. Il basket è un gioco di squadra dove la performance di un singolo va inquadrata in un contesto generale. Nel tennis sei solo con te steso. Qui tutto va sincronizzato al meglio, in attacco e in difesa. Noi per tirarci fuori dalle secche abbiamo assecondato la grande voglia di tornare a Napoli di Zubcic e Pullen: che l'obiettivo fosse conservare la serie A poco gli importava, sognavano il ritorno e sono stati accontentati. Abbiamo puntato forte sulle loro motivazioni, sul desiderio di rendersi utili per una piazza che conoscono e che li ama. L'atmosfera in città? Dobbiamo impegnarci al massimo per conservare la serie A. È il palcoscenico giusto per un club eccellente come questo. Ci consente, pur in una situazione difficile, di lavorare nel miglior modo possibile. Poi ci sono i tifosi, fantastici, pronti a spingerci come accaduto con la Virtus. Io la città non l'ho vissuta molto tra trasferte e allenamenti. Ma il grande calore dei napoletani lo avverti in ogni angolo. Generosi e allegri: bella gente. Vogliamo vincere anche per loro".