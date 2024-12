Valerio Antonini a SM: "Trapani da 10, voglio la Coppa Italia. E faremo un super colpo"

State dimostrando sul campo che i proclami di inizio stagione non erano solo parole: i fatti parlano chiaro, siete una realtà di alto livello e non date l’impressione di volervi accontentare. Dopo la grande vittoria con Trento ora c’è l’Olimpia Milano: pensate di poter essere al loro livello?

“Assolutamente no. Per tradizione, storia, forza economica e per quello che rappresenta l’Olimpia Milano nel mondo del basket non siamo certamente al loro livello. Però nella singola partita, per quanto stiamo dimostrando, penso che abbiamo le armi per vincere, come già fatto da altre squadre. Quindi sulla gara secca ce la possiamo giocare, mentre a gioco lungo per adesso dico ancora di no. La speranza è che da qui ad aprile le distanze si siano assottigliate per poter competere con Milano, che reputo una squadra e una società straordinarie con un allenatore che ha fatto la storia del basket italiano”.