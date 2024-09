Denzel Valentine carica Trieste: "Ce la giochiamo con tutte"

BASKET

L'americano è carico per la nuova avventura, che comincerà ufficialmente proprio contro il suo recente passato: l'Olimpia Milano

© Ufficio Stampa A Milano non ha avuto modo di incidere, a Trieste Denzel Valentine vuole mostrare il suo valore e rilanciarsi. E, per uno di quegli strani scherzi del destino, la nuova avventura inizierà proprio contro il suo recente passato, contro l'Olimpia a cui non è riuscito, complice l'arrivo a stagione in corso, a dare il contributo che lui e il club speravano. "Sono molto carico all'idea di affrontarli".

L'americano toglie ogni riferimento alla sua storia recente, sottolineando come la gara sia speciale per la forza dell'avversario. "Hanno vinto il campionato tre volte di fila e hanno giocatori di altissimo livello. C'è un ambiente vincente, dal coach ai giocatori, mi ha fatto sicuramente bene vivere quell'atmosfera. Anche noi siamo forti, sarà una bella partita e ci permetterà di capire quanto valiamo".

© IPA

Valentine è certo del valore della sua nuova squadra. "Abbiamo una squadra di alto profilo, tanti di noi hanno già avuto esperienze importanti tra NBA e Eurolega, senza dimenticare chi era qui l'anno scorso e ha conquistato la promozione. Vincere non è mai facile, in qualsiasi categoria, i ragazzi mi hanno fatto un'ottima impressione. Possiamo giocarcela con tutti, anche con le squadre di vertice".

L'ex Cleveland si sente in crescendo dal punto di vista della condizione. "Non sono ancora al top, penso di essere intorno all'80%. Sto spingendo forte in allenamento e anche i coach stanno facendo un ottimo lavoro, siamo sulla strada giusta. Penso di poter essere più efficiente al tiro e poter far meglio in difesa, ma ho fiducia".

A dargli fiducia c'è quanto fatto in preaseason. "Il precampionato è stato buono, è la prima volta che inizio una stagione in Europa. Viste le circostanze, siamo stati bravi: abbiamo affrontato le difficoltà e siamo migliorati, conoscendoci sempre meglio".