L'Unione Sindacale Allenatori Pallacanestro lancia "Donne in panchina"

Questo il comunicato rilasciato in mattinata sul sito di LegaBasket: "Un progetto per riconoscere, sostenere e valorizzare il ruolo delle allenatrici nel basket italiano. Con “Donne in panchina”, l’Unione Sindacale Allenatori Pallacanestro (USAP) promuove una visione concreta di parità: quella in cui le donne che allenano non rappresentano un’eccezione, ma una risorsa strutturale, visibile e riconosciuta del nostro movimento sportivo.