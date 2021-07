Usa che botta, battuti dalla Nigeria in amichevole pre-Tokyo

BASKET

La squadra guidata da Mike Brown sarà avversaria dell'Italia all'Olimpiade

La Nigeria, avversaria dell'Italia nel girone olimpico a Tokyo, ha battuto a sorpresa gli Stati Uniti 90-87 in un'amichevole a Las Vegas, in Nevada. La nazionale che schiera sei giocatori della Nba ed è guidata dal coach Mike Brown è diventata la prima africana nella storia a battere gli Stati Uniti. afp

Miglior marcatore per il Dream Team guidato da Gregg Popovich è stato Kevin Durant, con 17 punti, mentre Gabe Vincent, con 21, lo è stato per la Nigeria: "Sono piuttosto contento di come è andata - ha commentato Popovich, sottolineando che la sua squadra lavora insieme da pochi giorni -. Prendiamo questa sconfitta come un'esperienza per crescere e non come "la fine del mondo".

er gli Usa quella della scorsa notte era la prima delle cinque partite di messa a punto prima di Tokyo, anche in attesa di tre giocatori ancora impegnati nelle finali Nba.

