Italbasket alle Olimpiadi, Gallinari si candida: "Sarei onorato di essere chiamato per Tokyo"

VERSO TOKYO 2020

Il Gallo aveva aperto alle Olimpiadi già prima della vittoria contro la Serbia: un appello da accogliere subito, martedì scade il termine per la lista dei 12

“Sarei onorato di essere a Tokyo”. La mattina dopo la clamorosa impresa di Belgrado che ha aperto all’Italbasket le porte delle Olimpiadi, suonano come una dolce melodia le parole pronunciate da Danilo Gallinari, reduce dalla delusione per la sconfitta contro Milwaukee in finale di conference, ancora prima che gli azzurri battessero la Serbia a casa sua. Il presidente della Federazione, Gianni Petrucci, ha detto che le porte della Nazionale sono aperte a tutti (quindi anche a Marco Belinelli e Gigi Datome), ma che sarà il ct Meo Sacchetti a prendere la decisione finale. Grande Italia, stesa la Serbia Getty Images

Il termine per la lista dei 12 azzurri da portare a Tokyo scade domani, martedì 6 luglio, quindi il tempo per prendere la decisione non è molto, ma Gallinari vuole fortemente essere ai Giochi, che per l’Italia mancavano da ben 17 anni, quando ad Atene gli azzurri vinsero l’argento.

“Non so se lo sapete, ma oggi è una giornata importante per la mia Nazionale – aveva detto il Gallo parlando con la stampa diverse ore prima che l’Italia scendesse in campo a Belgrado - abbiamo la finale con la Serbia e se vinciamo andiamo alle Olimpiadi. Non so come funzioneranno le cose per le convocazioni, ma credo molto nelle nostre possibilità di andarci e se l’allenatore e la federazione vorranno darmi l’opportunità di andare alle Olimpiadi una volta vinta la partita di oggi, sarei onorato di far parte di quella squadra. Perciò l’estate può cambiare in base alle Olimpiadi, vedremo".

L’estate del Gallo e anche quella azzurra.

Vedi anche Basket Basket, Preolimpico: impresa Italia! È alle Olimpiadi dopo 17 anni