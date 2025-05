Unipol sarà title sponsor di LBA anche nel 2025/26

“La prosecuzione della title sponsorship Unipol anche per la stagione 2025/2026 – ha sottolineato Vittorio Verdone, Direttore Communication e Media Relations Unipol – conferma l’efficacia della nostra scelta di associare il nostro brand ad una delle principali leghe sportive del Paese, in coerenza col nostro posizionamento di player assicurativo leader a livello nazionale. Dinamismo, innovazione, spirito di squadra e lealtà sono i valori che ci uniscono e che grazie alla sinergia con LBA e Infront abbiamo potuto declinare e trasmettere in termini di obiettivi comuni. Per essere “Sempre un passo avanti” insieme”.