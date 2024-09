Umberto Gandini: "Tante novità, sarà una grande stagione"

BASKET

In occasione della presentazione del campionato il presidente della LBA a Sportmediaset: "Sarà un torneo molto competitivo"

La stagione 2024/25 della pallacanestro italiana è ufficialmente iniziata stamattina a Bologna con la presentazione del campionato che partirà nell'ultimo weekend di settembre, con il ricco antipasto della Supercoppa che si giocherà in questo fine settimana. Il presidente della LBA Umberto Gandini e i 16 club pronti a vivere una stagione ad alto livello.

“Iniziamo una nuova stagione - dichiara il numero uno di LBA a Sportmediaset - 16 partecipanti al via con tante novità. Tutte i club si sono rinforzati, abbiamo 7 squadre nelle coppe europee. E poi ritroviamo Trapani dopo 32 anni e Trieste dopo una sola stagione. Tante squadre hanno effettuato rivoluzioni ponderate, cambiando giocatori e allenatori per migliorare. Ci sono tanti ingredienti perché il nostro campionato sia sempre più competitivo”.

Campionato che scatterà sabato 29 al Pala Bigi con la prima partita della giornata inaugurale tra Reggio Emilia e Trento. Ma prima c'è la Supercoppa che in questo weekend vedrà protagoniste 4 top team che si contenderanno il primo trofeo stagionale all'Unipol Arena di Bologna.

"Ci sono quattro grandi squadre. Le "solite" Milano e Bologna che hanno dominato le ultime stagioni in Italia, con Napoli che ha vinto la Coppa Italia e Venezia che si è conquistata il diritto a essere tra le quattro. Ci sono tutte le premesse per un grande spettacolo".

L'attenzione di Umberto Gandini non è però unicamente focalizzata sulla prossima stagione, è necessario guardare oltre per garantire un futuro sempre più solido alla nostra pallacanestro: "LBA sta lavorando tantissimo dal punto di vista della comunicazione e del linguaggio. Il nostro obiettivo è raggiungere nuove realtà e nuovi appassionati, vogliamo avvinarci sempre di più al pubblico più giovane. Insieme alle nostre 16 squadre faremo tutto quanto in nostro potere per permettere alla pallacanestro di crescere ed essere sempre più rilevante nel panorama sportivo italiano".