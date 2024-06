Uglietti rinnova con Reggio Emilia e "snobba" i Celtics

ANNUNCIO SOCIAL

Il club comunica l'estensione del contratto del playmaker con un divertente video sui social. Con buona pace dei campioni dell'NBA

L'off-season è una parte fondamentale per la stagione di un giocatore di pallacanestro. È il momento di riposare dopo un'annata impegnativa, ma anche l'occasione per mantenere un buon livello di forma in vista dell'inizio della nuova stagione. Lorenzo Uglietti sta lavorando in sala pesi, quando viene "disturbato" da una telefonata intercontinentale: dall'altra parte ci sono i campioni dell'NBA, i Boston Celtics.

Il playmaker torinese della Unahotels risponde alla chiamata oltreoceano, ma solo per comunicare il rinnovo del suo contratto con Reggio Emilia. Una gag divertente studiata dallo staff del club emiliano che aveva già colpito con l'originalità dell'annuncio della conferma di coach Dimitris Priftis.

Queste le parole di Uglietti dopo il prolungamento del contratto: “Ho provato tanto orgoglio quando mi è stata fatta questa proposta, mi fa piacere che il lavoro svolto durante l’anno sia stato apprezzato e mi fa capire la strada che devo continuare a intraprendere per mantenere la fiducia che società e staff tecnico hanno riposto nei miei confronti. È uno stimolo per la prossima stagione, che sarà impegnativa sia per gli impegni in BCL che per la volontà di restare allo stesso livello che abbiamo raggiunto in quella appena conclusa. Reggio è un ambiente dove si lavora bene, con le persone adatte e le idee chiare, questo mi dà ulteriore forza, assieme all’ottimo rapporto che ho costruito con la città e i tifosi. Non vedo l’ora di ricominciare, più forte di prima!”.