Reggio Emilia, avanti con Priftis fino al 2026: "Amo questa città"

IL RINNOVO

© IPA Pallacanestro Reggiana comunica di aver raggiunto un accordo per l’estensione del contratto del capo allenatore Dimitris Priftis fino al termine della stagione 2025/2026.

Greco di Atene, classe 1968, Priftis è arrivato alla Pallacanestro Reggiana nell’estate scorsa e nel corso della sua prima stagione in biancorosso ha guidato la squadra al quinto posto in classifica, conquistando sia la qualificazione ai Playoff che quella alle Final Eight di Coppa Italia.

Queste le parole della presidente Veronica Bartoli: “Fin dal primo momento in cui abbiamo conosciuto coach Priftis, nell’estate scorsa, gli abbiamo espresso chiaramente la nostra volontà, come società, di iniziare un percorso che non fosse a breve termine, ma che portasse alla costruzione di un ciclo. Ci fa quindi estremamente piacere proseguire insieme a un allenatore che, oltre alle grandi qualità tecniche e di gestione del gruppo mostrate, mi preme sottolineare anche come abbia “sposato” la città e la comunità di Reggio Emilia, imparando la nostra lingua e inserendosi perfettamente all’interno delle dinamiche di questa piazza. Considero a tutti gli effetti Dimitris ormai un “reggiano d’adozione” e siamo grati di condividere insieme a lui le nostre ambizioni”.

Così ha commentato coach Dimitris Priftis: “La mia prima annata qui è corrisposta con una stagione magnifica per me, sia come allenatore che personalmente. Ho davvero apprezzato la cooperazione che si è creata con tutte le persone della società e anche il vivere a Reggio Emilia. Ho provato amore per la squadra e la città e sono davvero grato che questo viaggio continuerà. Voglio ringraziare la proprietà e il management per il supporto e la fiducia che hanno mostrato nei miei confronti e ovviamente per avermi dato l’opportunità di continuare a far parte di questo Club. Dobbiamo avere fede nel nostro lavoro e, soprattutto, dobbiamo farlo insieme, come un grande gruppo, per costruire un’altra stagione di soddisfazioni”.