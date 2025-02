Turchia, il CT Ataman: "Vogliamo battere l'Italia"

Domani a Istanbul c'è Italia-Turchia. Ergin Ataman scrive su Instagram: "Anche se ci siamo già qualificati per gli Europei, siamo pronti a battere l'Italia in casa". In conferenza stampa ha aggiunto: "Nella prima fase, l'anno scorso abbiamo perso la partita contro l'Italia per 7 punti. Naturalmente vogliamo concludere questo girone da leader, anche se ciò non avrà alcun impatto sul campionato europeo. Per questo motivo, vogliamo vincere la partita contro l'Italia e ribaltare la differenza punti di 7 punti".