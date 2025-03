Virtus, sul piede di partenza Tucker (AEK Atene) e Grazulis

Dopo aver già salutato Riccardo Visconti (risoluzione consensuale e immediata firma a Granada) nelle giornata di ieri, il Corriere di Bologna riporta come le operazioni di mercato in casa Virtus Segafredo siano tutt'altro che terminate. Il "Non mi piace la mentalità di alcuni giocatori. Per me ogni secondo di ogni partita è importante, per certi giocatori invece le partite non sono importanti, e questo non è accettabile", pronunciato da coach Ivanovic nel post partita col Maccabi, dovrebbe esser stato rivolto nei confronti di Rayjon Tucker e Andrejs Grazulis: il primo è vicino a un accordo con l'AEK Atene (già qualificata ai quarti di finale di BCL, nel girone di Top 16 di Tortona), il secondo è virtualmente fuori squadra in attesa di offerte congrue. In attesa di scoprire se il contratto di Justin Holiday, in scadenza al 31 marzo, verrà esteso sino a fine stagione, anche il Corriere dello Sport menziona Anthony Cowan (guardia BC Wolves) come possibile innesto per il finale di stagione.