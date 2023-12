Troppo Paris per Venezia, finisce 100-70

EUROCUP

Nel round 11 pesante ko per l'Umana sul campo dei francesi, sempre più leader del gruppo A. La Reyer resta ai margini della zona playoff

© ufficio-stampa La mission impossible non è riuscita. La Reyer torna da Parigi con la settima sconfitta stagionale in Eurocup contro la capolista Paris. Troppo forti i francesi, che stanno dominando il raggruppamento con un record di 10 vittorie e 1 sola sconfitta (contro il Besiktas). Venezia resta ferma a 4 vittorie.

La squadra di Spahija resta in partita solo nel primo quarto, chiuso in parità a 24. Paris dà il primo strappo prima dell'intervallo lungo, al riposo è avanti di 12. Nel terzo quarto TJ Shorts e compagni segnano addirittura 36 punti e volano sul +26 per chiudere 100-70.

IL TABELLINO

PARIS BASKETBALL-UMANA REYER VENEZIA 100-70

Paris Basketball: Shorts 13, Malcolm 12, Hifi 18, Ward 17, Sy 9, Kratzer 2, Denis, Nguoama 11, Diawara 1, Jantunen 7, Simon 10, Logue. All: Iisalo

Umana Reyer Venezia: Spissu 2, Tessitori 9, Casarin, De Nicolao ne, O'Connell 13, Janelidze ne, Parks 16, Brooks, Simms 9, Wiltjer 9, Brown 7, Tucker 5. All: Spahija