Trinchieri contro gli arbitri di Eurolega: "Non ho più parole"

Nella conferenza stampa a margine dell'87-89 subito con l'Olimpia Milano, Andrea Trinchieri (coach Zalgiris Kaunas) è ritornato su alcune decisioni arbitrali ritenute discutibili durante il finale di Kaunas: "Ho messo sul tavolo alcuni fatti oggettivi. I tifosi lituani di basket sono educati. Di solito non vedo o sento le cose che ho visto e sentito stasera. La seconda cosa che chiedo, perché sono davvero stanco, è la vostra opinione. Non ho più parole per esprimere la mia opinione. Sono estremamente stanco. E anche i miei giocatori sono stanchi. Nel primo tempo, niente tiri liberi. Stavamo attaccando e non siamo andati in lunetta. È estremamente complicato comunicare con gli arbitri. Sono esausto. Vedo queste cose accadere sempre più spesso, non solo alle nostre partite. Gli arbitri sono come giocatori e allenatori. Commettono errori. Ma qui ce n'è stato uno grande. Ho un allenatore avversario e i miei giocatori hanno dei giocatori avversari da affrontare. Ma per i miei giocatori, per me stesso e per la mia squadra è un po' difficile gestire questa situazione".