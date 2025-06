Stando a quanto riportato da Meridian Sport (portale serbo), Andrea Trinchieri non siederà sulla panchina dello Zalgiris nella prossima stagione, nonostante il coach milanese abbia ancora contratto per il 2025/26 coi lituani. La scelta, come specificato da BasketNews, è stata presa dalla società. Dal destino del Trinka dipenderà anche quello di buona parte del suo staff, Max Menetti compreso (accostato alla panchina della Germani Brescia nella scorsa settimana).