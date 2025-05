Coach Trinchieri: "Espansione Eurolega? Non è giusta per i giocatori"

Nella conferenza stampa post partita della vittoria in gara-1 dello Zalgiris nella semifinale del campionato lituano contro il Cbet Jonava, il coach di stanza a Kaunas ha espresso il proprio parere sulla nuova formula di Eurolega a 20 squadre: "Innanzitutto, nessuno sa come sarà perché è la prima volta. Il primo impatto sarà sui campionati nazionali. Ogni squadra farà più fatica, di sicuro. Capisco che in questo momento, con quello che sta succedendo nella comunità cestistica, con gli sviluppi della NBA e tutte queste cose, EuroLeague debba fare qualcosa. È sicuramente il miglior prodotto di basket, insieme all'NBA. Quello che sta accadendo è fisiologico, ma ci sono campionati nazionali che non sono all'altezza della situazione. La prima cosa che succederà quando uscirà il calendario [della nuova EuroLeague], tutti vedranno quando giocheranno le squadre di EuroLeague due volte in una settimana. Questa è la prima cosa che accadrà. Se è giusto per i giocatori? Non lo è. Ma è giusto il mondo? Dobbiamo solo trovare un modo per gestire la situazione".