Trieste, nota della società in seguito ai fatti con la Virtus

Così il club giuliano, in una nota stampa, ha commentato la multa da €4000 imposta da LBA inseguito al lancio di oggetti "che colpivano il secondo arbitro ed un tesserato avversario" nella partita contro la Virtus Segafredo Bologna: "La Pallacanestro Trieste ribadisce il proprio fermo impegno nel garantire la sicurezza e il benessere di tutti i presenti al PalaTrieste, siano essi spettatori o addetti ai lavori. Gli incidenti verificatisi durante la partita di sabato scorso con la Virtus Bologna, consistenti nel lancio di oggetti sul terreno di gioco da parte di un ristretto numero di individui, rappresentano un comportamento inaccettabile e contrario ai principi sportivi. Il club si attiverà, utilizzando ogni strumento a propria disposizione, per identificare i responsabili di tali atti, al fine di prevenire il ripetersi di simili episodi in futuro".