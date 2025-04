Trieste, respinto il ricorso per la squalifica del PalaRubini

La Corte d'Appello, interpellata dalla Pallacanestro Trieste per rivalutare la squalifica di 2 turni del campo di casa in seguito ai fatti avvenuti contro la Dolomiti Energia Trentino, si è espressa così nella giornata di ieri: "Nella seduta del 24 aprile la Corte Sportiva di Appello, ha rigettato il reclamo presentato dalla società Pallacanestro Trieste 2004". I giuliani disputeranno quindi sia la partita con Sassari (30° turno di stagione regolare, weekend dell'11 maggio) sia la gara-3 dei quarti di finale dei playoff di LBA in campo neutro.