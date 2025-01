Trieste, Deangeli: "A Milano andiamo senza nulla da perdere"

Intervistato da Lorenzo Gatto su “Il Piccolo”, Lodovico Deangeli ha fatto il punto della situazione di una Trieste in striscia aperta di tre vittorie consecutive: “Essere riusciti, finalmente, ad allenarci al completo, trovando continuità nel lavoro settimanale, ci ha permesso di fare un deciso salto di qualità. Riusciamo a esprimere tutto il nostro potenziale portando sul parquet quell'equilibrio che in alcune fasi del girone d'andata ci era mancato. Anche questa settimana, abbiamo lavorato bene e abbiamo la consapevolezza di essere una mina vagante per tutte le nostre avversarie. Ci portiamo dietro tutto l'entusiasmo di una piazza e di una tifoseria che ci regala grande carica: domani a Milano andremo in campo decisi e determinati a fare risultato. A prescindere dal contesto e dai risultati delle ultime sfide, affrontiamo la squadra più forte del nostro campionato. Il fatto che arrivi alla sfida contro di noi reduce da due sconfitte consecutive, perché oltre all'Eurolega ci metto anche il match di campionato perso a Venezia, rende questo scontro diretto ancora più complicato. Eppure, ci portiamo dietro la spensieratezza delle ultime settimane. Non abbiamo nulla da perdere e andremo in campo per provarci fino in fondo”.