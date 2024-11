TRIESTE, CHRISTIAN: "TRAPANI MI HA IMPRESSIONATO"

Dalla sala stampa del PalaTrieste, coach Jamion Christian analizza la prossima gara di campionato con la Trapani Shark: "Questa gara rappresenta ciò che entrambe le squadre devono fare ora: riaffermare il proprio valore a un livello superiore contro avversari che hanno intrapreso un percorso simile. È un nuovo capitolo per entrambe le squadre, con un legame particolare grazie alla promozione ottenuta insieme nello stesso anno in A2. Per noi, questa è l’apertura di una nuova avventura. Trapani mi ha colpito perché, come noi, è una squadra completa, senza punti deboli evidenti. Giocano in modo corale, e si vede: sono secondi nella lega per assist, mentre noi siamo terzi. Entrambe le squadre difendono bene e giocano come un collettivo, quindi sono impressionato dal lavoro che hanno fatto. Per il secondo anno consecutivo, hanno costruito un roster competitivo, proprio come noi. Quando domenica alzeremo la palla a due, saranno in campo due squadre determinate a dimostrare il proprio valore e a stabilire uno standard di eccellenza per questa stagione".