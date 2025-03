Trieste, Christian: "Torneremo a giocare in modo duro e intelligente"

Jamion Christian, coach Pallacanestro Trieste: "Abbiamo uomini così affidabili dentro al nostro spogliatoio che riprendersi non è una preoccupazione, abbiamo giocato bene tutto l’anno quindi mi aspetto che scenderemo in campo e torneremo a giocare in modo duro e intelligente. Affrontiamo sempre le avversità con il sorriso, prendiamo sempre le sfide come opportunità per imparare e migliorare, e continueremo a farlo: dobbiamo continuare a imparare e migliorare per essere al nostro meglio e non ci siamo ancora arrivati, ma penso che oggi ci siamo più vicini rispetto alla settimana scorsa. La Virtus aveva giocatori assenti nell’ultima sfida ma ce li avevamo anche noi, quindi entrambe le squadre hanno lottato grazie a prestazioni molto risolute e noi siamo stati un po’ meglio di loro, ma questa è una squadra diversa che si troveranno ad affrontare ed è una squadra diversa quella che affronteremo noi. Dobbiamo controllare il ritmo, fare un ottimo lavoro a rimbalzo e creare buone opportunità in attacco, sono le cose più importanti da fare. Loro hanno tanti giocatori fantastici e tanti giocatori con una storia alle spalle incredibile, sia in questa lega che al di fuori, ma si gioca sempre 5 contro 5 alla fine di tutto e noi dobbiamo lavorare bene pensando a noi stessi; dobbiamo fare un bel lavoro in difesa per creare qualche opportunità in contropiede e saremo nelle condizioni di vincere. Mi piace come stiamo difendendo, soprattutto a metà campo per la maggior parte dell’anno siamo stati eccezionali e loro giocano tanto a metà campo, quindi sarà una partita molto tirata. Siamo molto felici di ritrovare Denzel. Siamo una squadra che gioca con tanta vitalità e tanta energia e speriamo di recuperare altri ragazzi nelle prossime settimane. Penso che una cosa che abbiamo fatto bene finora sia stata giocare nonostante le assenze al meglio delle nostre possibilità: quando siamo più grossi giochiamo in post basso, quando siamo più piccoli giochiamo sul perimetro e il merito va agli uomini che ho in spogliatoio, che hanno la capacità e la fiducia nel nostro staff necessarie per variare e fare le cose diversamente di settimana in settimana per provare a vincere. Ritrovando alcuni giocatori continueremo a fare aggiustamenti. La flessibilità è un nostro punto di forza e quando guardo ad altre squadre non tutte hanno la stessa flessibilità: abbiamo vinto due partite e persa una senza Denzel, vinte tre e perse due da quando manca Colbey, ed è una cosa difficile da fare".