Dalla sala stampa del “Il T Quotidiano Arena”, coach Jamion Christian commenta la sconfitta subita con la Dolomiti Energia Trentino. Di seguito le dichiarazioni: "È stata una grande partita. Due squadre che in questo momento della stagione meritano la posizione che occupano in classifica. Davvero una grande partita. Nel primo tempo non abbiamo giocato al meglio, ma mi è piaciuta molto la nostra reazione nel secondo tempo".