Trieste, Christian: "Dobbiamo solo giocare al meglio delle nostre possibilità"

Jamion Christian, coach Pallacanestro Trieste: “Dobbiamo solo giocare al meglio delle nostre possibilità. Siamo stati una squadra molto solida in trasferta per tutta la stagione, abbiamo giocato in modo competitivo praticamente in ogni partita di quest’anno tranne una. Quindi per noi si tratta solo di tornare a essere noi stessi e giocare il nostro stile di pallacanestro. La cosa positiva del nostro modo di difendere del modo in cui muoviamo la palla in attacco è che si traduce bene sia in casa che fuori. Dobbiamo semplicemente tornare a esprimere il nostro massimo livello e abbiamo una grande opportunità per farlo contro una squadra davvero tosta. Parlando della preparazione contro una squadra che ha cambiato tanto la cosa più importante è anticipare l’imprevisto e cercare di preparare la squadra proprio a questo. È una squadra che lotta per non retrocedere e può cambiare identità nel giro di una settimana, difendere in modo diverso o proporre cose nuove in attacco quindi tutto ciò che puoi fare come allenatore è cercare di preparare i tuoi a ogni eventualità. Durante la settimana abbiamo cercato di costruire un attacco equilibrato che ci permetta mentalmente di capire quali sono i loro punti di forza e fisicamente di identificarne le armi più pericolose. Penso che ci siamo riusciti. Abbiamo avuto una grande settimana di allenamenti con ottima concentrazione. Ora ci affidiamo ai nostri veterani per affrontare un ambiente ostile”.