Treviso, Vitucci: "Vogliamo chiudere bene la stagione"

Francesco Vitucci, coach NutriBullet Treviso Basket: “Ci aspetta una partita importante, vogliamo chiudere bene la stagione, abbiamo ancora tre partite e vogliamo giocarle tutte al nostro meglio, a partire dalla gara di domani. Scafati deve vincere per conquistare 2 punti fondamentali per la loro posizione in classifica, quindi ci aspettiamo da parte loro grande aggressività e agonismo. Hanno giocatori esperti che daranno tutto in questo finale di stagione. Noi però ci siamo preparati bene in settimana e andiamo a Scafati per vincere”.