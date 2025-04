Treviso, Vitucci: "Sforzo importante, ripagato dalla vittoria"

Il coach della Nutribullet esprime la sua soddisfazione per la prestazione della sua squadra, che ha battuto Scafati. "Sono contento che abbiamo vinto una partita che sapevamo non sarebbe stata facile e che nel primo tempo non abbiamo interpretato al meglio, soprattutto dal punto di vista difensivo. Nel secondo tempo invece abbiamo fatto meglio: 50-37 è una differenza importante, che ci ha permesso di reindirizzare la partita nel verso giusto. Abbiamo fatto uno sforzo importante che alla fine è stato ripagato. In queste partite abbiamo il compito di tenere la barra dritta, giocare al meglio e continuare a dare qualche soddisfazione ai nostri tifosi: un ringraziamento in particolare a quelli che ci hanno seguito anche oggi. È importante soprattutto per la squadra e per il club".