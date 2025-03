Treviso, Vitucci: "Dura commentare i numeri, dobbiamo riflettere e lavorare"

Il coac della Nutribullet ha commentato la sconfitta subita al PalaVerde con Sassari con grande autocritica. "Perdiamo una partita importante oggi, dove sicuramente non abbiamo performato come ci saremmo aspettati. I numeri sono duri da commentare e bassi soprattutto dal punto di vista offensivo. A un certo punto c’è stata la voglia di sistemare le cose mettendosi in proprio, ma non abbiamo trovato giocatori in grado di trascinare gli altri nel migliore dei modi. Ripeto, i numeri sono duri, quindi dobbiamo rifletterci sopra e lavorare per farci trovare al meglio domenica. Chiaro che l’ambiente è condizionato da quello che noi mettiamo in campo per primi: il pubblico segue la squadra e chiaramente se la squadra produce poco a un certo punto c’è una reazione infastidita e comprensibile. Questa squadra e questi giocatori possono fornire prestazioni migliori di questa e sono sicuro che ci tenessero a farlo. Siamo stati molto sterili dal punto di vista della produzione corale e nella produzione di numeri sufficienti per mantenere la testa avanti".