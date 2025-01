Frank Vitucci, coach NutriBullet Treviso Basket: “Dobbiamo fare un salto di qualità per tornare a vincere: giochiamo contro una squadra esperta, talentuosa e scaltra dal punto di vista offensivo. Dobbiamo avere grande attenzione in tutti gli aspetti del gioco. La nostra volontà è chiaramente quella di tornare alla vittoria dopo queste due sconfitte rimediate in trasferta e quindi è il momento di ripartire“.