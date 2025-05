Treviso, Vitucci: "Ci tenevamo molto, si è visto in campo"

Il coach della Nutribullet è felice per il successo nel derby del PalaVerde con la Reyer. "Abbiamo vinto una partita a cui tenevamo molto, e si è visto in campo. Sicuramente è stato un sontuoso ultimo quarto, dopo che negli altri tre avevamo faticato molto e avuto pazienza. È stata una partita agonisticamente accesa e molto bella da vedere da fuori, anche se dentro c’è stata un po’ di sofferenza. Sono molto contento per la risposta che ho ricevuto dai miei giocatori, che hanno messo in campo ciò che era indispensabile".