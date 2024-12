Treviso, Vitucci: "Abbiamo dato tutto, Shields ha fatto scuola"

Coach Frank Vitucci, dalla sala conferenze stampa del Palaverde, commenta la partita tra Nutribullet Treviso Basket e EA7 Milano: “Abbiamo giocato in una grande cornice di pubblico, che sicuramente ci ha aiutato a mettere in campo tutto ciò che potevamo contro una squadra che si è presentata in formato Eurolega: Shields oggi ha fatto scuola sia nella prima parte di gara, sia nel finale, senza nulla togliere agli altri. I miei hanno dimostrato molto carattere e molta voglia di provarci. Qualcuno non ha performato al meglio e naturalmente per vincere una partita così bisogna che tutti giochino al massimo delle loro possibilità per 40 minuti. Abbiamo chiuso male il secondo quarto, ma nel terzo e quarto periodo siamo rimasti lì e tornati a contatto. Poi, però, c’è sempre stata dall’altra parte la giocata del campione che ci ha messi in difficoltà. Da questa gara dobbiamo prendere ciò che ci può servire, che non è poco, già in vista del prossimo match”.