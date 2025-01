Treviso, Mascolo: "Prima metà di campionato positiva, ma non ci accontentiamo"

Intervistato sulla “Tribuna di Treviso”, Bruno Mascolo ha fatto il bilancio sinora della stagione della NutriBullet: “Positivo, ma non ci accontentiamo. Il livello del campionato si è alzato, siamo partiti arrancando con tutte le difficoltà del caso: è vero che molti di noi avevano giocato assieme in altre piazze, ma dovevamo trovare la nostra identità nel nuovo contesto. Dopo l'inizio negativo ci siamo ripresi grazie alla forza del gruppo, abbiamo avuto diverse indisponibilità che non ci hanno permesso di allenarci al completo. Alla fine in partita va chi lotta in settimana, abbiamo uno zoccolo duro di veterani che si prendono le loro responsabilità”.