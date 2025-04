31 punti, 6 assist, 35 di valutazione, vittoria della sua Nutribullet Treviso contro una Tortona ancora in lizza per un posto playoff: la prestazione del Palaverde di Ky Bowman non è passata inosservata, anzi. La guardia di coach Vitucci è stato votato MVP Unipol Corporate del weekend pasquale di Serie A, superando la concorrenza di JD Notae (Trapani Shark) e Jaylen Hands (Openjobmetis Varese).